Беларусь может выйти из ЕАЭС - Лукашенко

С таким предупреждением выступил президент Александр Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ, передает ТАСС.

Лукашенко напомнил, что Беларусь подписала договор о ЕАЭС с оговорками. "Если договоренности будут соблюдаться, то мы будем свято исполнять все, что касается ЕАЭС. Если не будут соблюдаться, то мы оставляем за собой право вплоть до выхода из ЕАЭС", - уточнил президент.

По оценке президента, путь создания ЕАЭС не будет простым. "Он затрагивает интересы не только политиков - это конкретные деньги", - пояснил Лукашенко.

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"Есть моменты, которые вообще не должны присутствовать после подписания документов (по ЕАЭС - ред.), это так называемые войны - молочные, мясные", - продолжал президент. Он посетовал, что чаще "выпячивается драчка с Россией, но противоречия существуют и у России с Казахстаном".

Президент констатировал, что весь мир интегрируется, и "нам надо сохранить наше единство". "Для нашей десятимиллионной страны иметь 170-миллионный рынок сбыта нашей продукции - это благо", - сказал он. Кроме того, отметил он, Беларусь благодаря тесной интеграции, получает российский газ по 134 доллара за 1000 кубометров, в то время как Украина - почти по 400 долларов.

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Беларусь будет всемерно содействовать углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданию равноправного союза без изъятий и ограничений, заверил также глава государства. "Мы обязаны использовать возможности, которые открываются в рамках Евразийского экономического союза", - сказал он, подчеркнув, что Беларусь председательствует в ЕАЭС с 1 января 2015 года.

Беларусь выступила активным сторонником развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, создав вместе с Россией и Казахстаном Таможенный союз, который начал действовать с 1 января 2010 года. Ровно через два года три страны наладили более тесное взаимодействие в рамках Единого экономического пространства. С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский экономический союз. Договор о его образовании был подписан Россией, Казахстаном и Беларусью 29 мая 2014 года. Позднее к нему присоединилась Армения, о своем намерении участвовать в ЕАЭС заявил и Киргизстан.

По словам Лукашенко, Беларусь в настоящее время больше торгует с Западом, чем с Россией.

"Мы уже торгуем больше с Западом, чем с Россией", - сказал он.

По его словам, на долю России приходится 42% объема торговли Беларуси по сравнению с 85% раньше.

Лукашенко назвал главной задачей Минска диверсификацию экспорта.

Никаких крупных сдвигов в отношениях Беларуси с Европой и Америкой не будет, пока не пройдут президентские выборы в стране, сказал Лукашенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Азербайджан не будет вступать в Евразийский экономический союз.