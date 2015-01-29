Facebook в прошлом году увеличил прибыль в 2 раза

Также существенно возросло число пользователей этой социальной сети, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что чистая прибыль компании за последние три месяца прошлого года составила 701 миллион долларов, что на 34 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что доходы от рекламы возросли на 53 процента, составив 3 миллиарда 590 миллионов долларов. При этом около 70 процентов рекламной выручки приходится на мобильную версию.

В целом за год прибыль социальной сети увеличилась вдвое, составив два миллиарда 900 миллионов долларов. Доходы возросли на 58 процентов, достигнув 12 миллиардов 800 миллионов долларов, отметил Цукерберг.

По словам Цукерберга, на сегодняшний день ежемесячная аудитория активных пользователей Facebook составляет один миллиард 390 миллионов человек, что на 13 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook и Tesla Motors инвестируют в разработку искусственного интеллекта $40 миллионов.