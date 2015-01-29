Прибыль Samsung упала впервые за три года

Samsung Electronics Co Ltd сообщила в четверг о падении прибыли в 2014 году, первом за последние три года, из-за слабых показателей подразделения мобильных устройств, сообщает Рейтер.

Операционная прибыль южнокорейской технологической компании в прошлом году упала до 25,0 триллиона вон с 36,8 триллиона в 2013 году. Это самый низкий показатель с 2011 года.

Прибыль от продажи смартфонов и других мобильных гаджетов в октябре-декабре снизилась в годовом сравнении на 64% до 1,96 триллиона вон ($1,8 миллиарда).

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Прибыль этого подразделения снижается пятый квартал кряду, тогда как у главного конкурента Samsung, Apple Inc, дела, наоборот, идут в гору - накануне американская компания сообщила о крупнейшей прибыли в корпоративной истории.