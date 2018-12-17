Власти России обязали госкомпании отказаться от иностранного софта

В течение нескольких месяцев госкомпании должны разработать четкий план импортозамещения в сфере программного обеспечения до 2021 года.

Первый зампред правительства и глава Минфина РФ Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на российское программное обеспечение.

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Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров.

В соответствии с новой директивой Силуанова госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт — до 2021 года его доля должна превысить 50%. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами.

Не все госкомпаниии готовы уже сейчас перейти на отечественное программное обеспечение. Источник «Ведомостей», близкий к «Аэрофлоту», указывает, что ускоренное импортозамещение грозит снизить конкурентоспособность авиакомпании и доходы. Это в свою очередь может отразиться на цене билетов.

От госкомпаний начала перехода на отечественный софт еще в 2015 году потребовал Владимир Путин, в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России. В июле 2016 года соответствующую директиву подписал Игорь Шувалов. В феврале 2018 года правительственная комиссия приняла решение, что согласовывать планы по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Напомним, в сентябре Минкомсвязи завершило аудит реестра российского программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Именно из этого реестра должны выбирать программы госкомпании.