Итоги 2018 года AGAMA: 4-й год лидерства в рейтинге Advertiser’s Choice

Подводя итоги 2018 года, Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) обнародовала ежегодный рейтинг исследования Advertiser's Choice (Выбор рекламодателя). По его результатам маркетинговые и PR-сервисы коммуникационной группы AGAMA Communications традиционно вошли в ТОП-3 самых желанных партнеров для реализации коммуникационных задач.

Рейтинг «Выбор рекламодателя» Всеукраинская рекламная коалиция проводит уже восемь лет. С 2015 года дирекция ВРК ввела современное разделение на три категории: креативные партнеры; маркетинговые сервисы и PR; медиа партнеры. На протяжении всего этого времени, уже четыре года подряд, клиенты голосуют за маркетинговые и PR-сервисы в составе Talan group, которая является частью AGAMA Communications.

«Нашим кредо всегда была ответственность: перед клиентами, профессией и Украиной. Вводя новые технологии, адаптируя международный сетевой опыт для украинских реалий, ми всегда верны этому кредо. То, что PR и маркетинговые сервисы 4 года подряд входят в ТОП-3 рейтинга «Выбор рекламодателя» — лучший стимул быть максимально эффективными для наших клиентов», — отметила Наталья Дадиверина, директор PR‑дивизиона AGAMA Communications.

Экспертиза дивизионов маркетинговых и PR-сервисов AGAMA Communications востребована не только в Украине. Только за 2018 агентства группы:

- Предоставили коммуникационные решения клиентам из Польши, Прибалтики, Казахстана, Испании, Грузии, Беларуси

- Успешно провели более 30 антикризисных и репутационных кампаний

- Реализовали более 200 разнопрофильных маркетинговых проектов — от интегрированных промо до масштабных мероприятий В2В и В2С

«Группа AGAMA и наши дивизионы в ее составе стремятся к высоким западным стандартам: профессионализма, прозрачности, эффективности. Наша цель — обеспечить повышение эффективности бизнеса наших клиентов», — поделилась директор дивизиона маркетинговых сервисов AGAMA Communications Татьяна Кучеренко.

Признание в рейтинге ВРК Advertiser's Choice 2018 — еще одно подтверждение эффективности решений группы AGAMA Communications для бизнеса клиентов.

Информационная справка

AGAMA Communications — коммуникационная группа в составе Atlantic Group, которая объединяет разнопрофильные агентства по направлениям репутационного менеджмента, медийных, креативных и маркетинговых сервисов. Эксперты AGAMA создают для корпоративных клиентов наиболее эффективные комплексные решения с уникальной кросс-категорийной экспертизой.