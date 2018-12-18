По результатам аудитов Счетной палаты открыто 17 уголовных дел

Аудиторы установили нарушения законодательства и неэффективное использование бюджетных средств на 4,5 миллиарда гривень.

Правоохранительные органы начали 17 уголовных производств по результатам аудитов Счетной палаты в 2018 году, в ходе которых аудиторы установили нарушения законодательства и неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 4,5 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте ведомства, материалы о выявленных нарушениях направлялись в Нацполицию, Национальное антикоррупционое бюро, Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины.

Отмечается, что уголовные производства касаются использования средств госбюджета на лечение граждан Украины за границей, обеспечение отдельных категорий населения средствами реабилитации, строительство жилья для военнослужащих, соцзащиту ветеранов войны, поддержку лиц с особыми образовательными потребностями, а также средств резервного фонда госбюджета в 2017 году и субвенции на меры по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата по результатам контрольно-аналитических мероприятий в 2017 году выявила нарушения при использовании средств государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 23 миллиардов гривень.