Кабмин утвердил приоритетный план своей работы на следующий год

Он предусматривает проведение ряда мероприятий по пяти направлениям.

Кабинет министров Украины утвердил приоритетный план своей работы на 2019 год.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

План, который представил премьер-министр Владимир Гройсман, предусматривает проведение ряда мероприятий по пяти направлениям: усиление экономического роста, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.

Среди прочего правительство приняло решение о ежеквартальном отчете о выполнения утвержденного плана.