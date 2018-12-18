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Кабмин утвердил приоритетный план своей работы на следующий год

13:15, 18 декабря 2018
Разное
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Также Кабмин решил ежеквартально отчитываться о выполнении плана / фото УНИАН

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

План, который представил премьер-министр Владимир Гройсман, предусматривает проведение ряда мероприятий по пяти направлениям: усиление экономического роста, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.

Среди прочего правительство приняло решение о ежеквартальном отчете о выполнения утвержденного плана.

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Теги: #Кабмин Украины