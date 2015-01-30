Годовая прибыль Google выросла до $14,4 млрд

Чистая прибыль Google по итогам 2014 года выросла на 11,7%. Компания заработала $14,44 млрд по сравнению с $12,92 млрд в 2013 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

В пересчете на одну акцию прибыль составила $21,02 против $19,07 в 2013 году. Годовая выручка Google увеличилась на 19%, до $66 млрд.

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Прибыль Google за четвертый квартал выросла на 41%, до $4,75 млрд, составив в расчете на одну акцию $6,91 и не оправдав прогнозов на уровне $7,11. Квартальная выручка компании составила $18,1 млрд.