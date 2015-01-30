Жириновский предложил установить в России "советский" курс доллара в 65 копеек

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Центробанку установить курс доллара в 65 копеек.

Об этом он заявил во время обсуждения антикризисных мер в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Установите, как при советской власти, 65 коп. за доллар, и все будет нормально. Никаких валютных операций внутри страны и ограничьте вывоз капитала из страны», – сказал Жириновский.

Во время своего выступления он также призвал к защите России и ее интересов. «За 40 лет до начала Первой мировой Америкой был создан план по трем мировым войнам. Выполняется план трех мировых войн по уничтожению России. Коммунисты пытались защитить Бессонова, а надо Россию защищать», – призвал лидер ЛДПР.

Читайте такжеЖириновский заявил, что Крым необходимо переименоватьОн отметил, что в сегодняшней ситуации главное – это «мозги». По мнению Жириновского, надо понимать, что «третья мировая уже идет», и необходимо ввести ответственность за неисполнение пунктов антикризисного плана.

План правительства предполагает направление ресурсов на завершение начатых проектов, сокращение расходов на функционирование органов власти, поддержку бизнеса и другие меры. По оценке кабмина РФ, на все это потребуется 2,3 трлн руб.