В Украине снизились цены на новые автомобили Audi и Volskwagen

Больше всего подешевели авто, которые имеют большой объем двигателя

Украинские импортеры снижают цены на автомобили, в связи с принятием Законов № 2611 и 2612, которые регулируют ставки акцизного налогообложения на новые и подержанные авто. Одной из первых на законодательные изменения отреагировала компания «Порше Украина», официальный импортер брендов Volkswagen и Audi в Украине. Как рассказали УНИАН в «Порше Украина», компания уже пересмотрела ценообразование как на автомобиле, доступны к заказу в производство, так и на складские авто.

Стоимость на складские автомобилей Volkswagen Passat снизилась на сумму 17 224 до 21 641 гривен (в зависимости от типа и объема двигателя), а модель Polo Sedan теперь стоит на 14 612 гривен меньше.

В «Порше Украина» пояснили, что в связи с новыми ставками акцизного налогообложения, больше всего подешевели авто, которые имеют большой объем двигателя. Например, скидка на автомобили модели Touareg в зависимости от типа двигателя может составлять до 288 495 гривен, а некоторые автомобили этой же модели с дизельным двигателем 3.0 TDI со склада сейчас доступны со скидкой до 541 884 гривен.

Автомобили Audi также стали доступнее – цена на Audi A4 и A5 уменьшилась на сумму от 20 575 до 23 680 гривен.

Автомобили с бензиновым двигателем объемом 3.0 TFSI на всех моделях (S5, A7, A8, SQ5, Q8, Q7) подешевели на 32 340 гривен. Стоимость автомобилей с мощными дизельными двигателями 3.0 TDI (A8, Q7, Q8) уменьшилась на 291 948 грн. Чрезвычайно привлекательной является цена на модель SQ7 с двигателем 4.0 TDI – этот автомобиль подешевел на 389 255 грн.