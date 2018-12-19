Красная икра на праздники: можно ли сэкономить при покупке в Интернет?

Сэкономить при покупке в Интернете можно, но надо быть очень внимательным.

Красная икра – обязательный продукт любого праздничного стола, тем более – новогоднего, ведь она радует своим превосходным вкусом и внешним видом. Но продукт этот недешевый, поэтому важно получить качественный товар за свои деньги. Чтобы помочь потребителям с выбором деликатеса, Центр Независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» провел тестирование красной икры. Образцы были закуплены не только в розничных сетях, но и в Интернет-магазинах, чтобы выяснить, можно ли реально сэкономить при покупке красной икры на онлайн-площадках. Что же показали результаты тестирования?

7 из 10 образцов, закупленных в Интернет-магазинах, которые продавались как настоящая икра, оказались искусственным продуктом, то есть, вообще не являлись икрой лососевых рыб.

При этом, некоторые образцы были заявлены как продукция Российской Федерации, в то время как существует запрет на ввоз икры из РФ на территорию Украины.

Также было немало замечаний по маркировке – иногда на этикетках даже не был указан производитель. К тому же, многие Интернет-магазины не имеют фактического адреса и не выдают покупателям ни чека, ни других сопроводительных документов. Единственный «отличник» среди Интернет-магазинов – 1 Икорный супермаркет.

По итогам тестирования красной икры, закупленной в сетях супермаркетов, ситуация гораздо лучше: оценку «Отлично» получили ТМ «Шаланда», «Камчадал» и «Спецпосол», которые полностью соответствуют всем нормам по физико-химическим и микробиологическим показателям, информация на этикетке соответствует реальности, а органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах и вкус) находятся на высоком уровне.

Что же в такой ситуации советуют эксперты?

- Не стоит покупать подозрительно дешевую икру и участвовать в «аттракционах невиданной щедрости». Ведь покупка фальсификата не принесет никакой пользы и удовольствия. «Если товар стоит в 3-4 раза дешевле – это странно, такая цена должна насторожить потребителя. Попытка сэкономить приведет к покупке невкусного и бесполезного продукта ", - комментирует результаты тестирования Валентин Безрукий, руководитель Центра "ТЕСТ".

- Не нужно покупать икру, заявленную как продукция РФ. В лучшем случае, такой товар является контрабандой, которая перевозится и хранится с нарушением всех правил, а в худшем – фальсификатом, что и было выявлено в результате тестирования.

- Не стоит покупать икру «ноу-нейм». Показательно, что все образцы, которые получили «отлично» по результатам тестирования, являются «брендовыми». В случае с известными брендами, которые давно присутствуют на рынке, производитель дорожит своей репутацией и несет ответственность за качество продукции.

Сэкономить при покупке в Интернете можно, но надо быть очень внимательным. Нельзя покупать товар в магазинах, которые не имеют фактического адреса и не предоставляют сопроводительных документов. «Добросовестный продавец показывает всю информацию о своем продукте, ему нечего скрывать, поэтому на сайте указан фактический адрес», - отмечает Валентин Безрукий.

По итогам тестирования, только в 1 Икорном супермаркете можно покупать икру без рисков и сэкономить. Но надо быть внимательным при наборе адреса сайта www.ikra-market.ua или переходе по ссылке, т.к. недобросовестные продавцы фальсификата регистрируют похожие веб-адреса и пытаются "выезжать" на репутации этого магазина.

Прислушайтесь к советам экспертов, выбирайте проверенные бренды, и тогда на Вашем столе точно будет настоящая и вкусная красная икра.