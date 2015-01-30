Amazon закончил 2014 год с убытком $241 млн

Годовой убыток в расчете на одну акцию составил 0,52 доллара против прибыли в 0,59 доллара в 2013 году. Чистая выручка от продаж Amazon за 2014 год выросла на 19,5% — до 88,98 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Чистая прибыль онлайн-ритейлера в четвертом квартале 2014 года опустилась до 214 миллионов долларов с 239 миллионов годом ранее. При этом на протяжении трех кварталов 2014 года компания фиксировала чистый убыток.

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Чистая прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,45 доллара против 0,51 годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 0,17 доллара за акцию. Чистая выручка от продаж Amazon за четвертый квартал выросла на 14,6%, до 29,328 миллиарда долларов.

Компания связывает рост чистой прибыли в четвертом квартале с увеличением стоимости премьер-аккаунтов и ростом внимания пользователей к Prime Instant Video — хостингу Amazon для скачивания и просмотра видео.