Предприятия «Укроборонпрома» в 2019 году начнут внедрять стандарты НАТО

Полная имплементация стандартов НАТО руководящих документов оборонного сектора и ОПК Украины планируется на конец 2020 года.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины с 2019 года начнут внедрение принципов и стандартов НАТО.

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Как сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», такое решение было принято в ходе заседания 27-й Совместной рабочей группы Украина-НАТО.

«Кроме того, с 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов в производстве вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса», - сказано в сообщении.

В госконцерне добавили, что для ускорения перехода на новые стандарты летом 2019 года технические эксперты НАТО посетят предприятия «Укроборонпрома», входящие в состав кластеров авиастроения и радиолокации.

Завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО для руководящих документов оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины планируются на конец 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям парламента принадлежит определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Предполагалось, что депутаты смогут принять этот законопроект в целом на следующей сессии парламента.