Минрегион изменил правила размещения газовых котлов в новых домах

Новые нормы будут способствовать повышению безопасности в жилых домах.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новые государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию газовых бытовых теплогенераторов в новых жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Согласно сообщению, отныне в жилых домах вводятся ограничения на размещение бытовых газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания.

При этом со вступлением в действие новых ГСН допускается установка в индивидуальных жилых домах и многоквартирных жилых домах до 3 этажей теплогенераторов мощностью до 30 кВт для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения.

Обязательные условия для установки - помещение кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты), внутренний объем кухни при применении теплогенераторов с открытой камерой сгорания должен быть на 6 куб. м больше предусмотренного пунктом 9.27 ГСН; площадь приточного устройства должна составлять не менее 0,025 кв. м; в помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.

Также сообщается, что тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях, не должна превышать 7,5 кВт. При этом указанные помещения должны быть оборудованы контролем довзрывных концентраций газа на уровне 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, новые ГСН будут способствовать повышению безопасности в жилых домах.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.