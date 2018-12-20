Новая редакция Морской доктрины в части поддержки судостроения рискует стать декларативным документом - эксперт

В целом доктрина создает впечатление оторванного от реальности документа, считает эксперт.

Новая редакция Морской доктрины на период до 2035 года, в части поддержки судостроения, рискует стать таким же декларативным документом, как и ее предшественница от 2009 года. Так прокомментировал утверждение правительством новой реакции Морской доктрины генеральный директор «Смарт Мэритайм Груп» Василий Федин.

По его словам, несмотря на более продуманную детализацию мероприятий, необходимых для перезапуска судостроительной отрасли, в целом доктрина создает впечатление оторванного от реальности документа.

«В доктрине не в полной мере учтена военная повестка дня, отпугивающая потенциальных заказчиков и инвесторов, а также обязательства перед МВФ, который не поддерживает протекционизм отдельных отраслей. Кроме того, положения доктрины должны быть закреплены в конкретных законодательных актах, но даже в этом случае судостроители не получают никаких гарантий. Ярким примером тому, является созданное законом Экспортно-кредитное агентство, которое было призвано обеспечить финансовую поддержку капиталоемким экспортно-ориентированным отраслям. Закон об ЭКА принят был два года назад, агентство уже как год должно было работать. Но правительство обещает, что учреждение заработает на полную только в следующем году. Таким образом, несмотря на в целом хорошие для отрасли намерения, обновленная Морская доктрина рискует пополнить коллекцию мертворожденных нормативных актов», - подчеркнул Федин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 18 декабря одобрил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года. Министерству инфраструктуры, Министерству обороны, Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти поручено в трехмесячный срок разработать и подать на рассмотрение правительства план мероприятий по реализации обновленной Морской доктрины.

Как говорится в пояснительной записке к документу, его принятие обусловлено радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства.

Подготовка обновленной доктрины отвечает комплексной задаче по формированию интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.