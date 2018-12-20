Впервые в истории: украинские изобретатели получат грантов на 100 миллионов

Господдержку получат изобретатели полезных моделей и промышленных образцов.

Министерство экономического развития и торговли Украины в 2019 году выдаст гранты изобретателям на 100 миллионов гривень.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции.

Он назвал создание Фонда государственного стимулирования изобретателей наиболее ощутимым достижением министерства.

"Впервые в истории Украины мы будем выдавать грантовые средства изобретателям. В 2019 году будет распределено около 100 миллиона гривень", - сказал Кубив.

По его словам, господдержку получат изобретатели полезных моделей и промышленных образцов.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в июле разработало новый механизм государственного стимулирования изобретений, предусматривающий конкурсный отбор проектов для дальнейшей господдержки их коммерческой реализации.