Депутаты разрешили школам и университетам сдавать помещения в аренду

ВР разрешила аренду имущества коммунальных учебных заведений для предоставления услуг, которые само заведение обеспечить не может. Речь идет, прежде всего, о питании, медицинских услугах и проведении культурных мероприятий.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 80 закона Украины "Об образовании" по обеспечению образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования (№ 9425).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по образовательному назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учебными заведениями и связаны с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса, с учетом определения органом управления возможности пользования государственным недвижимым имуществом в пределах законодательства.

В соответствующем положении ранее устанавливалось только, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по образовательному назначению.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, речь идет, в частности, о питании, медицинских услугах или проведении культурных мероприятий. "Мы должны построить конструкцию, в которой студентам, школьникам будет не только безопасно, но и комфортно учиться и работать ... Если мы этого не сделаем, фактически, с февраля прокуратура полностью остановит все договоры аренды. И это будет означать, что все университеты , колледжи останутся без питания, без медицинских услуг", - подчеркнул депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что начиная с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества Украины по всей территории Украины "начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений - заведений общественного питания (столовых, буфетов) и других важных социально-бытовых объектов, указывая причину отказа: "Цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению".

"В результате субъектам предпринимательской деятельности, которые предоставляли на территории высших учебных заведений услуги по общественному питанию, отказано в заключении или в продлении действия договоров аренды, что лишило работников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения", - говорится в тексте.

Отмечается, что уже существует ряд отказов арендаторам, которые предоставляли на территории образовательных учреждений услуги по ксерокопированию и полиграфии. "Также отказывают банкам в размещении банкоматов, мини-терминалов и терминалов самообслуживания на территории образовательных учреждений, что является недопустимым", - отмечает автор законопроекта.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.