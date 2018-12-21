Шахов: Вместо того, чтобы поднимать коммунальные тарифы на 60% правительству следует увеличить добычу газа

Шахов подчеркнул, что направленная на рост тарифов политика власти является грабительской в отношении собственных граждан.

Запланирован ежегодный рост коммунальных тарифов на 10-20%, а в целом за три года – на 60%, должен побудить власти действовать решительно. Правительству следует безотлагательно взяться за наращивание добычи украинского газа, что позволит стране дешевые энергоносители и позволит снизить тарифы на коммунальные услуги, заявил народный депутат от партии “Наш край” Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что направленная на рост тарифов политика власти является грабительской в отношении собственных граждан.

“Министерство экономического развития выдало “под елку” прогноз, что коммунальные тарифы будут расти на 10-20 процентов ежегодно. За три года ожидают подорожания электричества на 60, газа – на 48, горячей воды и отопления – на 37 процентов. Следовательно грабеж граждан в интересах олигархических монополий не только не остановят, но и усилят”, – делает вывод Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что Минэкономразвития лукаво умалчивает “планы роста” социальных выплат.

“Правительство не говорит о намерениях увеличить пенсии, социальные выплаты. Потому что не о чем говорить. Зато есть планы в стиле Остапа Бендера «относительно честного отбора денег у граждан» – путем повышения коммунальных тарифов. То есть правительство максимально использует свои права, но полностью снимает с себя ответственность, в частности в социальной сфере. Это подлая позиция в отношении своих граждан и налогоплательщиков”, – считает Сергей Шахов.

Политик призвал власти игнорировать интересы олигархов и привел рецепт снижения тарифов.

“Хватит работать на олигархов. Партия “Наш край” призывает Правительство немедленно разработать мероприятия относительно предотвращения повышения цен на коммунальные услуги. Нужно безотлагательно приступить к выполнению программы по обеспечению страны дешевым украинским газом из-за наращивания собственной добычи. Это позволит не только удержать тарифы, но и существенно их снизить”, – подытожил Сергей Шахов.

Напомним, Министерство экономического развития обнародовало прогноз развития страны до 2021 года. Ежегодный прирост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 3-3,9%. Тарифы на газ и электричество за три года могут увеличиться на 60%, горячую воду – 37%. Наиболее значимыми рисками для экономики названы низкая кредитная активность банков, повышение тарифов, трудовая миграция, вопросы безопасности гибридные угрозы со стороны других государств и тому подобное.