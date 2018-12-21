Новая маркировка напитков: почему производители вносят изменения

Принятый Радой закон требует достоверно информировать потребителей о содержании пищевых продуктов и устанавливает минимальный размер шрифта.

Законодатели решили усилить защиту прав потребителей – 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов». Он требует достоверно информировать потребителей о содержании пищевых продуктов, устанавливает минимальный размер шрифта, обязывает давать о продукте более полную информацию и тому подобное.

Это актуально для многих украинцев, которые, выбирая в магазине продукт или напиток, смотрят не только на цену, но и на состав. А информация на упаковке может подаваться так, что ее не разберешь из-за маленького и неразборчивого шрифта или плохого сочетания фона и цвета букв.

Закон имеет переходный период сроком на два года, в течение которого производители должны подготовиться к изменениям. Впрочем, некоторые компании оказались не просто готовыми к новым условиям, но и сами добровольно вносят изменения в свою систему маркировки для того, чтобы упростить потребителю восприятие информации. Они стремятся не только давать правдивую информацию о своих пищевых продуктах, но и делать это в максимально простой форме.

Именно таким путем пошла компания «Кока-Кола» в Украине. Она добровольно переходит на новую «светофорную» систему маркировки. Блоки из трех цветов на этикетках продукции Coca-Cola ТМ указывают на уровень содержания определенных компонентов – сахара, соли, жиров и насыщенных жиров. По аналогии со светофором, зеленый означает низкий, желтый – средний, красный – высокий. Потребитель видит четко, какой в порции (250 мл, а это – стандартный стакан напитка) процент этих ингредиентов от дневной нормы потребления, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

А «Кока-Кола» в Украине позаботилась о том, чтобы украинцы смогли получать более понятную информацию и делали осознанный выбор продукции. Бутылки с новой маркировкой уже начали появляться на полках украинских супермаркетов.