Промпроизводство в Украине сократилось после роста месяцем ранее

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 2,1%.

Промышленное производство в Украине в ноябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,9% после роста на 1,4% в аналогичном измерении в октябре.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в ноябре в годовом выражении составило 0,7% после роста на 0,3% в таком измерении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем – октябрем 2018 года - промпроизводство в ноябре без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 2,1%, с учетом корректировки – на 0,5%.

По информации Госстата, наибольшее падение в ноябре в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования (33,8%), химической промышленности (26,4%), текстильном производстве (9,4%).

В то же время, в ноябре в ряде отраслей зафиксирован рост производства в годовом выражении, в том числе наибольший - в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (52,9%), фармацевтике (7,9%), производстве мебели и другой продукции (6,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в октябре 2018 года в годовом выражении без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4% после падения на 1,3% в аналогичном измерении в сентябре.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.