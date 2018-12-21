В Украине увеличиваются объемы строительства

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ, выполнив 22,6% от общего объема работ в стране.

Строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% – до 114,98 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период выросли на 1,3% – до 54,92 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий выросли на 0,9% - до 25,77 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий - на 1,8% - до 29,15 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 11,3% и составил 60,1 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре составили 73,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 14,4% и 8,8% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 2,3% – до 25,94 миллиарда гривень, выполнив 22,6% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.