Главная елка США осталась без огней из-за приостановки работы госучреждений

В США из-за приостановки работы части госучреждений не могут починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. Она вышла из строя в пятницу, когда на дерево попытался залезть эмоционально нестабильный мужчина.

Временная приостановка работы правительства затруднила починку иллюминации на Национальной рождественской ели США.

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Об этом сообщает ABC Washington со ссылкой на заявление Службы национальных парков, передает РБК.

«Прекращение финансирования 22 декабря привело к тому, что мы не можем решить проблему так быстро, как нам бы хотелось», — заявил представитель департамента. По его словам, служба изыскивает возможность заключить отдельное соглашение на ремонт вышедшей из строя гирлянды, используя для этого пожертвования.

На время ремонта огни на растущей возле Белого дома ели, традиционно используемой в качестве главной рождественской елки страны, зажигаться не будут, а сама она будет недоступна для посетителей. Служба национальных парков позднее сообщила, что получила частное пожертвование, предназначенное для ремонта гирлянды, однако пока неизвестно, достаточно ли этих денег.

Ранее, 22 декабря, мужчина в состоянии «эмоционального расстройства» попытался залезть на главную рождественскую ель США, установленную в парке неподалеку от Белого дома. По данным полиции, в итоге ему удалось забраться на высоту около 5 м. Правоохранители провели с мужчиной переговоры, а после того как он слез с дерева, ​отправили в больницу для психиатрического обследования. В результате инцидента были повреждены гирлянды, украшающие рождественскую ель.

NEW video just into our newsroom, from a viewer who captured the moment the man first began climbing the National Christmas Tree earlier tonight near the White House. You can hear a child asking "What is he doing? Why is he doing that to the tree?"

Latest at 11 on @ABC7Newspic.twitter.com/ExBDiJpRwR — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) 22 грудня 2018 р.

Ранее из-за неспособности конгресса США договориться о финансировании на следующий год по вопросам безопасности американских границ была ​приостановлена работа части американских федеральных учреждений. Без финансирования временно остались министерства внутренних дел, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, казначейство, министерство торговли и национальной безопасности, Госдепартамент и Минфин.

Служба национальных парков США подчиняется Министерству внутренних дел страны, так как это ведомство отвечает за вопросы, связанные с использованием земель. Во время приостановки работы правительства национальные парки США и ряд достопримечательностей, за которые отвечает ведомство, закрываются для посетителей или работают с сокращенным штатом.

При этом работа Пентагона, Министерства по делам ветеранов, а также Минздрава не прекращается, поскольку конгресс ранее одобрил их финансирование до конца сентября 2019 года.