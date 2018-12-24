Китай отменит пошлины на импорт и экспорт ряда товаров

Пошлины на импорт кормовой муки из рапсового, хлопкового, подсолнечного и пальмового жмыха будут отменены с 1 января 2019 года.

Китай планирует в 2019 году отменить пошлины на импорт и экспорт ряда товаров, чтобы гарантировать себе поставки сырья на фоне напряженности в торговых отношениях с США и увеличения объема отправляемых грузов.

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Пошлины на импорт кормовой муки из рапсового, хлопкового, подсолнечного и пальмового жмыха будут отменены с 1 января 2019 года, говорится в заявлении министерства финансов страны, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, передает Рейтер.

Торговая война КНР и США подорвала устойчивость глобального рынка сои, так как Китай практически прекратил весь импорт американских соевых бобов после введения в июле дополнительных 25-процентных пошлин.

Хотя теперь Китай возобновил закупку соевых бобов из США, пошлины на американские масличные культуры остаются в силе, и отмена тарифов на кормовую муку может способствовать улучшению надежности поставок этого вида продукции в КНР, говорят аналитики.

Пошлины на импорт материалов для производства некоторых фармацевтических товаров также будут снижены до нуля, говорится в заявлении министерства финансов.

Кроме того, Китай сохранит относительно низкий уровень пошлин на импорт авиационных двигателей - в размере 1 процента, чтобы содействовать развитию авиационной промышленности страны.

Что касается экспорта, Китай в следующем году не будет взимать пошлины на 94 вида товаров, включая удобрения, железную руду, каменноугольную смолу и древесную массу.

Пошлины на 298 видов продукции в области информационных технологий будут снижены с июля 2019 года, говорится в заявлении.