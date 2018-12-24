Тигипко выкупит акции "Кузницы на Рыбальском" у миноритарных акционеров

Компания Тигипко объявила о принудительный выкуп оставшихся 5% акций у миноритариев.

Подконтрольная Сергею Тигипко кипрская компания Еwins, владеющая 94% акций завода "Кузница на Рыбальском", выкупит акции завода у миноритариев.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на систему раскрытия данных НКЦБФР.

"Согласно размещенному в системе публичного безотзывным требованию, акции будут принудительно выкуплены по цене 2589,14 гривни за штуку (номинал 49 гривень). Цена выкупа определена по результатам независимой оценки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение бизнесмену Сергею Тигипко на приобретение свыше 50% акций завода "Кузница на Рыбальском". Ранее сообщалось, что группа "ТАС" Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке завода.

26 сентября стало известно, что фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", который управляет активами Петра Порошенко, нашел покупателя для "Кузницы на Рыбальском". Также сообщалось, что перед продажей завода более 60 000 квадратных метров недвижимости передали компании "Строй-Реновация". Последняя была основана три месяца назад "Кузницей", а ее конечными бенефициарами являются Порошенко и Кононенко.

Бывшая "Ленинская кузница" ранее специализировалась на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС. По данным компании, в 2016 году чистая прибыль "Ленкузницы" по международным стандартам финансовой отчетности составляет 8,5 миллиона гривень, тогда как 2015 год компания завершила с чистым убытком в 5,54 миллиона гривень.