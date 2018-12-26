Трамп раскритиковал ФРС: они слишком быстро повышают процентные ставки

Заявление президента прозвучало на фоне снижения фондовых рынков и продолжающегося «шатдауна» правительства.

В день Рождества президент США Дональд Трамп обрушился с новой критикой на американский центральный банк в связи с падением рынков, выдвинув длинный список претензий на встрече в Овальном кабинете.

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В числе первых под огонь критики президента попали демократы, которых он обвинил в частичном закрытии правительства, которое продолжается четвертый день, парализовав работу ключевых федеральных служб, например, национальных парков. Пока неизвестно, когда ситуация может разрешиться, пишет «Голос Америки».

Он обвинил оппозиционных законодателей в том, что они отказываются профинансировать строительство стены на южной границе США, и назвал их лицемерами за то, что они осуждали увольнение Джеймса Коми с должности директора ФБР.

«То, что происходит в нашей стране, – это позор. Но, отложив это в сторону, я желаю всем счастливого Рождества», – сказал президент, отвечая на вопросы журналистов после беседы с военнослужащими.

Учитывая, что этот месяц может стать самым худшим декабрем для фондового рынка со времен Великой депрессии, Трамп отчитал Федеральную резервную систему за ее управление экономикой, что с недавних пор он делает регулярно.

«Они повышают процентные ставки слишком быстро, потому что считают, что экономика находится в хорошем состоянии, но, думаю, очень скоро они все поймут», – сказал Трамп.

Заявление Трампа прозвучало после того как азиатские рынки пережили праздничное падение. Торги на токийской бирже завершились с худшим результатом с апреля 2017 года, после того как на Уолл-стрит американские фондовые рынки снижались четвертую сессию подряд.

Нестабильность рынков вызвана текущей неопределенной ситуацией в США.

Министра финансов Стивена Мнучина упрекают за телефонные разговоры с главами шести крупнейших банков страны, после которых он написал в Твиттере, что банкиры заверили его, что у них есть «достаточный объем ликвидности».

Инвесторы также обеспокоены поступившими на выходных сообщениями о том, что Трамп изучал возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. По словам Мнучина, Трамп отверг эти сообщения.

Когда журналисты спросили Трампа, доверяет ли он Мнучину, президент ответил утвердительно, назвав министра финансов «очень талантливым и умным человеком».

Болезненная ситуация на фондовых рынках развивается на фоне отказа Трампа подписать законопроект о бюджете, который позволил бы возобновить работу правительства в полном объеме.

Президент требует выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики, что было одним из его основных предвыборных обещаний.

Трамп признал, что пока не видит света в конце туннеля, заявив журналистам, что он не может сказать, когда правительство откроется.

«Могу сказать, что оно откроется не раньше, чем мы получим стену или забор – как бы они это ни называли», – сказал он.

Трамп подтвердил сделанное в Твиттере заявление, что он одобрил контракт на строительство 185-километровой стены в Техасе, хотя Белый дом не сообщил подробности проекта.

Он сказал, что приедет на этот участок границы «в конце января, чтобы отметить начало строительства».

Президент заявил, что он намерен добиться возведения «модернизированного и абсолютно нового» 900-километрового заграждения вдоль 3200-километровой границы ко дню выборов 2020 года. При этом он не пояснил, как будет финансироваться это строительство.