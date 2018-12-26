Утеплять жилые дома в Украине теперь можно без разрешений

В Минрегионе отметили, что это касается индивидуальных жилых домов и многоквартирного жилья высотой до 100 метров.

Для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов не нужно получать разрешительные документы.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в обновленном перечне строительных работ, не требующих документов на их выполнение, утвержденном Кабинетом министров Украины.

"Раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение Госархстройинспекции. Это могло затягивать проведение таких работ на несколько месяцев. Поэтому, обновляя перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без разрешения и не требуют ввода в эксплуатацию, мы включили в него работы по теплоизоляции частных и многоквартирных жилых домов ", - написал он.

По словам Парцхаладзе, это касается индивидуальных жилых домов, относящихся к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 метров - объектов со средними (СС2) последствиями.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял постановление, которым утвердил обновленный перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.