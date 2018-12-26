«Покращення» ради коррупции? Чем может обернуться разрешение на аренду вузов и школ

В четверг, 20 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 80 закона Украины "Об образовании" по обеспечению образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования.

Принятым депутатами законом устанавливается, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по образовательному назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учебными заведениями и связаны с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса, с учетом определения органом управления возможности пользования государственным недвижимым имуществом в пределах законодательства. В соответствующем положении ранее устанавливалось только, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по образовательному назначению.

Как отметил один из соавторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, который с февраля текущего года также является по совместительству ректором Херсонского госуниверситета, главной причиной принятия законопроекта стало обеспечение учебных заведений питанием, медицинскими услугами, а также проведением в их стенах культурных мероприятий. "Мы должны построить конструкцию, в которой студентам, школьникам будет не только безопасно, но и комфортно учиться и работать... Если мы этого не сделаем, фактически, с февраля прокуратура полностью остановит все договоры аренды. И это будет означать, что все университеты, колледжи останутся без питания, без медицинских услуг", - подчеркнул депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что начиная с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества Украины по всей территории Украины начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений - заведений общественного питания (столовых, буфетов) и других важных социально-бытовых объектов, так как цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению.

Также отмечается, что уже существует и ряд отказов арендаторам, которые предоставляли на территории образовательных учреждений услуги по ксерокопированию и полиграфии, а также по размещению на территории образовательных учреждений банкоматов, мини-терминалов и терминалов самообслуживания на территории образовательных учреждений.

Вынужденная экономия

Стоит отметить, что крупнейшие украинские вузы вот уже несколько лет каждую зиму вынуждены переходить на ограниченный режим работы и отправлять своих студентов на дистанционное обучение длиною в несколько недель. Причина банальна – экономия из-за слишком высоких тарифов на коммунальные услуги. И этот год также не стал исключением. В частности, с 1 января по 24 февраля по распоряжению ректора уйдут на вынужденные каникулы сотрудники и студенты Одесского национального университета имени Ильи Мечникова.

По тому же пути пошел и крупнейший университет Львова – НУ "Львовская политехника". По словам проректора по научно-педагогической работе львовского вуза Олега Давидчака, на время каникул из-за подорожания коммунальных услуг закроют все 23 корпуса университета. Кроме того, за счет длинных зимних каникул студенты будут меньше отдыхать летом.

"Во время планирования каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, потому что у нас есть нехватка этих средств. И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы 1 июня, а так начинаем 1 июля", – объяснил Олег Давидчак.

Примечательно, что и столичные вузы вынуждены экономить. Так, в январе нынешнего года был пересмотрен график обучения и в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко. Согласно ему, у студентов также были запланированы зимние каникулы длительностью почти в один месяц. В самом университете затяжные каникулы объясняют не экономией средств, а обращением студентов к ректорату относительно уменьшения пребывания студентов в помещениях университета на период самого холодного зимнего периода. Что, в принципе, не мешает университету сэкономить.

В то же время, чтобы хоть как-то подзаработать, школы и вузы, несмотря на ранее действующий запрет использовать свои помещения для не образовательных целей, все же шли в разрез с законом, за что неоднократно попадали в нелицеприятные скандалы. В частности, в январе прошлого года в эпицентре скандала оказался корпус Института международных отношений КНУ имени Шевченко, где в День студента 25 января на закрытой вечеринке отмечала свой день рождения дочь народного депутата Андрея Деркача и невестка экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина телеведущая Татьяна Терехова. Сама девушка и многие приглашенные гости хвастались снимками с вечеринки в стиле советских студенческих общежитий в своих Instagram-аккаунтах, но, нарвавшись на шквал критики, позже стали поспешно удалять опубликованные изображения.

К слову, в самом вузе отрицать практику аренды помещений для частной вечеринки не стали, но оправдались тем, что все было официально и помещения были сданы по обращению выпускников КИМО под «встречу выпускников». А также заверили, что организаторы покрыли все расходы на коммуналку.

В похожей ситуации оказываются иногда и школы. Так, например, в 2012 году в одной из школ Киева в Печерском районе прямо в спортзале проводили занятия по… тантрическому сексу. Причем делали это без каких-либо договоров аренды, но за взятку для тогдашнего завуча школы. В конечном счете, завуч был уволен без права на преподавание и его обязали уплатить 8 тысяч штрафа.

Стоит отметить, что в последнее время актовые залы крупных вузов все чаще сдают в качестве дополнительных площадок для выступлений популярных исполнителей. Например, в Центре культуры и искусств НТУУ «КПИ» уже, можно сказать, стало ежегодной традицией проведение в нем всеукраинского отбора песенного конкурса «Евровидение».

По словам замдиректора Печерского лицея №171 "Лидер" Марии Макодзебы, помещения в школах Киева чаще всего арендуют автошколы, курсы английского и футбольные клубы. «Деньги от аренды получает управление образования, а не школа, да и дети, которые учатся в данном учебном заведении, в большинстве своем эти кружки не посещают», - поясняет Макодзеба.

Аренда = коррупция?

Впрочем, о том, чтобы дать учебным заведениям «зеленый свет» в вопросах аренды, сами представители сферы образования просят уже давно. Теперь, судя по принятому закону, остается открытым вопрос о том, как именно будут проверять целевое назначение аренды.

Как сообщили УНИАН в отделе аренды Фонда Госимущества, который как раз и занимается проверкой соответствия целевого назначения договоров аренды, пока ведомство не уведомили об изменениях в законе. «Ранее в некоторых городах Украины даже были изданы соответствующие приказы, запрещающие сдавать в аренду помещения учебных заведений до внесения изменений в законодательство, чтобы избежать возможных скандалов. Как правило, ранее договоры аренды могли проверять разве что в рамках уголовных производств. Документально проверка договоров аренды происходят в рамках запланированных в течение года проверок. У нас есть график, по которому мы их осуществляем. Во время проверки мы приезжаем на объект и смотрим на соответствие документов реальной цели использования. Например, если вместо столовой по договору был оборудован кафе-бар, то это легко проверяется и были случаи, когда за выявленные нарушения договора аренды разрывали и заново не перезаключали», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, существует и риск, что со временем такое решение депутатов может развиться в дополнительный инструмент для коррупции в школах, ведь согласно новой редакции закона об образовании, все вырученные средства от аренды теперь будут оставаться непосредственно в самих учебных заведениях.

«Этот закон, скорее, еще одно уточнение для ФГИ, так как именно он обычно является третьей стороной в договорах аренды для учебных заведений. И так происходит, что ФГИ на свое усмотрение истолковывает те самые «образовательные нужды». Насколько я знаю, в Украине как раз по этой причине сейчас существует практика, когда из-за действующей редакции закона в некоторых учебных заведениях либо вовсе отсутствуют пункта питания, либо же они оформлены не совсем законными путями. Конечно, если вузы, например, будут сдавать свои помещения под парикмахерские, которые не имеют отношения к образовательному процессу, это будет считаться незаконным, но если сдавать помещения фирмам, в которых в дальнейшем студенты смогут проходить профильную практику, то в целом ничего плохого в этом нет», - считает глава общественного совета при МОН Украины Никита Андреев.

С другой стороны, по мнению главы общественной организации «Основи свідомості», занимающейся устранением коррупции в системе образования, Виталия Фурманюка, принятые изменения в законодательстве, хоть они и были необходимы, все же не решают проблемы финансирования учебных заведений. «Учитывая судебную практику, такие изменения были нужны, так как для нормальной работы образовательных учреждений социально-бытовая инфраструктура нужна. Но то, как будут внедряться эти нормы законодательства, зависит от правоохранительных органов, которые в целом не заинтересованы в соблюдении законодательства», - говорит Фурманюк.

Минимизировать коррупционные риски при решении вопросов о передаче помещений, принадлежащих школьным или высшим учебным заведениям в аренду другим лицам, может только прозрачность и публичность процедуры. «Для этого важно дать предписания руководителям соответствующих учебных заведений о необходимости опубликования в открытом доступе на сайтах учреждений договоров аренды и другие сведения о стоимости аренды и получения ежемесячных средств, изъятых по аренде помещений», - убеждена член правления международного союза «Институт национальной политики» Марина Багрова.

И потому, исходя из реалий закона, в вопросах аренды остается только уповать на совесть руководителей учебных заведений, которые, уж очень хотелось бы надеяться, все же не станут превращать учебный процесс украинских школьников и студентов во временное неудобство для коммерчески привлекательных арендаторов.

Анастасия Заремба