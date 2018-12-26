"Киевтеплоэнерго" возглавил Вячеслав Бинд
Директором коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с 22 декабря назначен Вячеслав Бинд, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
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Согласно сообщению, соответствующее решение было принято мэром Киева Виталием Кличко по результатам конкурсного отбора и утверждено распоряжением №914 от 21 декабря.
Последние 8 месяцев Бинд был временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия.
Как сообщал УНИАН, Вячеслав Бинд был назначен на должность технического директора коммунального предприятия исполнительного органа Киевской городской государственной администрации "Киевтеплоэнерго" 3 апреля 2018 года.
1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").