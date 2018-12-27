Кабмин намерен в 2019 году отменить паевое участие в строительстве

Вице-премьер отметил, что правительство продолжит реформы, направленные на уменьшение роли государства в экономике.

Правительство намерено в следующем году упростить получение разрешений на строительство, в частности отменить паевое участие.

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Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Мы будем продолжать структурные реформы, направленные на уменьшение роли государства в экономике в следующем году. Мы ставим целью внедрение инициатив, которые облегчат ведение бизнеса в Украине, и они дадут плюс 10 пунктов в позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса. Среди основных направлений будет упрощение регистрации бизнеса. Также, мы будем работать над упрощением получения разрешений на строительство, в частности, отменой паевого участия", - сказал он.