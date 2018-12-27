Импорт металлолома освободили от НДС еще на несколько лет

В Кабмине считают, что продолжение действия режима освобождения от НДС будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской металлопродукции.

Операции по поставке отходов и лома некоторых черных и цветных металлов (подразумевается импорт лома) освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость до 1 января 2022 года.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщает Zn.ua.

Таким образом, правительство продлило действие соответствующего постановления от 12 января 2011 года.

В Кабмине считают, что продолжение действия режима освобождения от НДС будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской металлопродукции.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла закон, предусматривающий продление на год срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, а также ее повышение до 42 евро за тонну с 30 евро за тонну.

В июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома. В июле 2017 года пошлина была продлена еще на один год.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.