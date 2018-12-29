Трамп заявил о значительном прогрессе по новому торговому соглашению с КНР
Президент США Дональд Трамп в субботу, 29 декабря, заявил о значительном прогрессе в переговорах с Китаем относительно новой торговой сделки.
"Только что имел долгую и очень хорошую телефонную беседу с президентом Китая Си. Сделка продвигается очень хорошо", - написал Трамп в сети Twitter. Об этом пишет DW.
Он добавил, что в случае достижения договоренности сделка "будет всеобъемлющей, охватит все темы, сферы и спорные вопросы". "Достигнут значительный прогресс", - подытожил Трамп.
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В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что команды переговорщиков обеих стран работают над воплощением достигнутого ним и Трампом консенсуса.
"Я надеюсь, что обе команды пойдут на взаимные уступки, будут работать настойчиво и приложат усилия для скорейшего достижения соглашения, которое является взаимовыгодным, а также выгодн для мира", - отметил Си, цитирует агентство Reuters со ссылкой на китайское государственное агентство новостей "Синьхуа".