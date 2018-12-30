"Анвитрейд" начал отгрузку топлива для УЗ

Первые две тысячи тонн дизеля было отправлено по Новограду – Волынскому 30 декабря.

ООО «Анвитрейд» урегулировал договорные и ценовые вопросы с УЗ, и уже начал отгрузку дизельного топлива для нужд железной дороги. Дополнительное соглашение между ООО «Анвитрейд» и ПАО «Укрзализныця» от 29.12.2018 предусматривает уменьшение цены договора более чем на 62 миллиона гривен. Снижение произошло за счет уменьшения маржи «Анвитрейду» вдвое.

«Формульное ценообразование предусматривает составляющую, которую все называют маржой, или премией трейдера. Хотя, премия не равна прибыли. В премию включены расходы на курсовые и ценовые риски, финансирование отсрочки платежей со стороны УЗ, транспортировка, хранение, оформление, сертифицирование и прочее. Впрочем, как мы и говорили ранее, мы готовы уступить свою премию для приведения условий договора к таким, которые будут комфортными для УЗ. Мы выполнили свои обязательства, как всегда», - заявили в «Анвитрейде»

Первые две тысячи тонн дизеля было отправлено с Новоград-Волынского 30 декабря. Согласно разнарядке УЗ, полный объем по договору (12000 тонн) будет отгружено «Анвитрейдом» до 13.01.2019 года.