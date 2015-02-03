Корейская KIA из-за тяжелой ситуации в экономике России перестала спонсировать московский «Спартак»

Корейская компания KIA Motors отказалась от сотрудничества с московским футбольным клубом «Спартак» из-за сокращения рекламного бюджета команды, вызванного тяжелой ситуацией в экономике России.

Как сообщает сайт "Чемпионат", в пресс-службе компании KIA Motors прокомментировали заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, что клуб потерял KIA как спонсора из-за последних событий в экономике.

«На протяжении пяти лет Kia Motors Rus была официальным спонсором футбольного клуба «Спартак». К сожалению, в условиях непростой ситуации на рынке нам, как и большинству компаний, пришлось сократить рекламный бюджет, поэтому мы были вынуждены прекратить наше сотрудничество с футбольным клубом «Спартак» в конце 2014 года. Это решение было непростым для нас, поскольку мы считаем футбольный клуб «Спартак» одним из лучших в России», - отметили в компании KIA Motors.

Читайте такжеDie Welt: Россия готовится к долгосрочной изоляции«Мы всегда стремимся способствовать развитию футбола и надеемся, что в скором времени у нас появятся возможности для реализации проектов, направленных на поддержку российского футбола», — сообщили в пресс-службе компании корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.