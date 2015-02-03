Александр Ярославский: Если бы не обстоятельства, "Металлист" бы не продал

Об этом Ярославский заявил в интервью спортивному порталу "Украинский футбол".

"Действительно, много моих друзей и «друзей» спят и видят, как я отсюда убегаю. Не будет такого! У меня в Харькове дом, бизнес, здесь мой отель - лучший в Украине, аэропорт - лучший в Украине. В конце концов, здесь моя мама, брат. Никуда я не поеду. Более того, я вас могу заверить, что мои прежние слова - те, которые вы процитировали - были произнесены в связи со сложным положением дел, но с тех пор многое изменилось. Поэтому сегодня могу сказать другое: я убежден, что сумею для моего родного города сделать еще немало хорошего!", - заявил он.

В частности, Ярославский высказал недовольство тем фактом, что Украина была вынуждена отказаться от проведения финала Евробаскета. "Мы должны были проводить второй по значимости спортивный турнир на континенте, но бездарно его потеряли, а от так называемой «подготовки» к нему остался один разрытый котлован! Это я о Харькове говорю ... Что было раньше, при мне? Мы реконструировали большой городской стадион, то же самое проделали с аэропортом, довели все объекты до мирового уровня и провели футбольный Евро. Президент УЕФА назвал его лучшим в истории! Вот как я работаю. А то, как работают некоторые господа, вы сами видите. Главный их результат в моем городе - фактическое уничтожение ФК «Металлист»", - подчеркнул бизнесмен, подчеркнув, что за последний год один из сильнейших клубов Европы пережил фактическое уничтожение.

При этом Ярославский опроверг заявления СМИ о якобы готовом соглашении о возврате ФК "Металлист" в его собственность. "Ну, почему ни вы, ни остальные журналисты, ни болельщики футбола не понимают простого состояния дел ?! «Металлист» имеет владельца, этим владельцем я не являюсь, над чем еще можно рассуждать ?! Нет у меня отношения с харьковской командой и в ближайшее время это вряд ли изменится. Все, что я могу, - желать ему успехов. Например, чтобы «Металлист» сегодня играл не хуже, чем при мне. Хотя бы не хуже. И результаты были на таком же уровне. То есть мои желания похожи на желание всех поклонников «желто-синих», но вы их не спрашиваете, что спрашиваете у меня ... И душа меня болит, и сердце, а плачу - ежедневно и по несколько раз! Вы это хотели услышать?", - подчеркнул он.

Харьковский бизнесмен подтвердил, что вынужден был расстаться с частью своего бизнеса во времена президентства Виктора Януковича под давлением. Все эти активы так и не были ему возвращены. "Здесь хочу уточнить: я бы не стал употреблять слово «отжали» в контексте того, что со мной случилось в 2011-2013 годах. «Отжали», это когда забирают все, а ничего не дают взамен (взамен могут сделать хуже - например, применить физическую силу). В моем случае я продал все объекты, именно продал. Не без выгоды для себя, признаю. Однако при благоприятном положении дел этого, конечно, не делал. При предыдущей власти я просто вынужден был распродавать свой бизнес. Иногда удивляюсь, что оставили то, что оставили... Так что пока ситуация такова: «Металлист» сегодня в руках людей, которые его добивают. Это - единственный факт, который пока могу подтвердить", - ответил Ярославский на вопрос журналистов.