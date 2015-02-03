Произошел типичный рейдерский захват группы компаний “Амстор” - юрист

Так охарактеризовал действия “Смарт-холдинга” известный эксперт в области права, почетный президент компании Jurimex, доктор юридических наук Данил Гетманцев.

«Налицо подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица, - это отдельный состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 205-1 УК Украины», - считает юрист, которого цитирует Укррудпром.

Действия по захвату компаний группы "Амстор", по его словам, можно квалифицировать как препятствие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УК). Ведь в результате незаконного внесения изменений в уставные документы и их последующей регистрации прежние собственники были лишены доли в компаниях, вследствие чего они лишились возможности управлять принадлежащими им компаниями, получать от этого прибыль.

«То есть, у прежних собственников отобрали бизнес, который они же и создавали», - обращает внимание Гетманцев.

Еще один состав преступления - незаконное завладение имуществом предприятия (ст. 206-2 УК). В частности, указанная статья предусматривает уголовную ответственность за противоправное завладение долями участников с использованием поддельных документов. Что, судя по всему, и имело место с компаниями группы "Амстор", отметил почетный президент Jurimex.

«После отмены незаконной регистрации изменений, внесенных в уставные документы "Амстора", по цепочке могут быть оспорены и отменены все решения, принимаемые новым собственником и назначенными им директорами, в том числе и кадровые. Таким образом, любые документы, исходящие от "Амстора" после 30.12.14 могут быть оспорены», - подчеркнул Гетманцев.

К уголовной ответственности могут привлечь также тех, кто выполняет поручения незаконного руководства, если они будут направлены на завершение преступного умысла, реализация которого началась 29 декабря прошлого года, предупреждает юрист.

Говоря о перспективах расследования, руководитель Jurimex-а подчеркнул, что поскольку в деле фигурирует не маленькая и неизвестная компания, а крупная торговая сеть с миллиардными оборотами, "дело "Амстора" вряд ли будет долго пылиться на полках у правоохранителей.

«Ведь речь идет не только о защите прав законных собственников, но и о большом трудовом коллективе, который также пострадал от незаконных действий захватчиков. Учитывая, что прежние собственники также оспаривают регистрацию изменений в уставные документы в судебном порядке (и для отмены такой регистрации есть более чем достаточно оснований), ситуация должна разрешится в пользу законных собственников компаний группы "Амстор", - уверен Данил Гетманцев.

Справка. Юридическая компания Jurimex основана в 2003 году, и сегодня объединяет более 70 высококвалифицированных профессионалов украинского и международного права с обширным практическим опытом.

Партнеры ЮК Jurimex являются признанными лидерами на украинском рынке юридических услуг и рекомендованы авторитетными международными и национальными рейтингами. Юристы Jurimex постоянно привлекаются к законопроектной работе комитетами Верховной Рады Украины и государственными учреждениями.

ЮК Jurimex предоставляет юридическую поддержку в различных сферах бизнеса средним и крупным украинским предприятиям, а также иностранным и международным компаниям.