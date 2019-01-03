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Украина за год сократила производство стали до 21 миллиона тонн

15:44, 03 января 2019
Разное
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Также в Украине выросло производство металлопроката и чугуна / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период выросло на 1% - до 18,45 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине производство стали уменьшилось на 12% - до 21,3 миллиона тонн. Производство общего металлопроката сократилось на 14% - до 18,4 миллиона тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 миллионов тонн.

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Теги: #производство стали