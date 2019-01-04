В украинских центрах занятости начали работать карьерные советники

С января 2019 года карьерные советники начинают работу во всех центрах занятости.

В Украине начал работу институт карьерного советника при Государственной службе занятости, сообщается на сайте Министерства социальной политики.

"Важным элементом проекта является пилотирование и внедрение в работу службы занятости института карьерных советников. Ведь в современных условиях возникает необходимость расширения спектра услуг для клиентов службы с учетом индивидуальных потребностей, их уровня профессионализма, степени трудовой мотивации и мобильности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью подготовки специалистов для работы в проекте эксперт Международной организации труда (МОТ) Валли Корбанезе провела на базе Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины обучающие тренинги для специалистов государственной службы занятости и Института, которые будут заниматься подготовкой карьерных советников, а также координировала внедрение проекта в пилотных центрах занятости.

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"Карьерный советник работает с каждым клиентом отдельно. Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Этот человек будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы ни вернулись в службу занятости. Я считаю, что как клиент, вы, вероятно, будете доверять кому-то, с кем вы уже говорили, и кто поддерживал вас", - цитирует пресс-служба министерства Корбанезе.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины в среднесрочной перспективе планирует реализовать комплексные реформы на рынке труда. По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, результатами реформы должно стать обеспечение прозрачных трудовых отношений между работодателем и работником, повышение конкурентоспособности украинских граждан и, как следствие, повышение заработных плат и повышение возможностей трудоустройства на национальном рынке труда.