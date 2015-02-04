США готовят против России новые бизнес-санкции – The Wall Street Journal

США разрабатывают новые санкции в отношении России, сообщил источник издания Wall Street Journal в Белом доме. Он уточнил, что речь идет о новых ограничениях в сфере бизнеса, однако не упомянул, что именно готовит Вашингтон.

При этом собеседник газеты признал, что нынешний пакет санкций хотя и ударил по российской экономике, однако при этом не изменил позицию Кремля в украинском вопросе. Он предположил, что, возможно, должно пройти еще какое-то время, чтобысанкции привели к ощутимым результатам.

При этом издание указывает, что в Вашингтоне есть немало сторонников предоставления военной помощи Украине в виде отправки туда американского летального оружия. Сторонники этой точки зрения не верят, что Украина добьется с помощью этих поставок победы в военном конфликте, пишет РБК.

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Против поставок оружия выступает президент США Барак Обама. В интервью CNN в минувшее воскресенье он подчеркнул, что США будут добиваться своего при помощи дипломатических методов. «Я не думаю, что это будет правильно со стороны США или других стран вступать в военный конфликт с Россией. Но мы усиливаем границы стран, которые являются членами НАТО», – сказал глава Белого дома.