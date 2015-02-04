ЕЦБ не понравилось предложение Греции о реструктуризации долга

Европейский центральный банк не согласен с ключевым пунктом нового антикризисного плана Греции, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Глава греческого Минфина Янис Варуфакис предлагал вариант, в соответствии с которым Афины привлекут €10 млрд через выпуск краткосрочных казначейских векселей в качестве «промежуточного финансирования» на ближайшие три месяца, пока Греция согласовывает новые меры со своими партнерами по еврозоне.

Однако ЕЦБ не желает одобрять продажу долгов, говорится в статье. «Греческий план полностью полагается на ЕЦБ. ЕЦБ займет жесткую позицию», – цитирует газета чиновника, представляющего одну из стран еврозоны.

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Ранее сообщалось, что Варуфакис предложил провести реструктуризацию суверенного долга. По словам министра финансов, Греция согласится на отказ от списания части долга при условии осуществления долговых свопов.

Как отмечает газета, позиция ЕЦБ повышает ставки в противостоянии выступающего против жестких экономических мер правительства Греции и международных кредиторов Афин. Если ситуация не разрешится, то в ближайшие недели страна может остаться без запасов наличных средств, добавляет издание.

11 февраля министры финансов стран — членов еврозоны, как ожидается, проведут срочные переговоры и обсудят планы Варуфакиса. В среду глава греческого Минфина должен встретиться с президентом ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте.