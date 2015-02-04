Правительство хочет перезапустить проект LNG-терминала - СМИ

Поблема состоит в том, - пишет “Газета.UA", - что LNG-проект, в свое время, был сильно дискредитирован. Желание некоторых бывших чиновников попиариться, когда ситуация требовала выдержки и корректности, привело к тому, что проект строительства LNG-терминала, при всей его экономической целесообразности и инвестиционной привлекательности, был на несколько лет «положен в стол».

«Газета.UA» цитирует одного из фигурантов скандала с подписанием меморандума о начале строительства LNG-терминал, человека, которого пресса окрестила “лыжным инструктором” Джорди Сарда Бонвеи, который утверждает, что проект мог состоятся если бы не действия бывшего экс-руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (которое курировало проект) Владислава Каськива.

«После подписания меморандума о намерении, где не было финансовых обязательств сторон, Каськив вышел к прессе и заявил, что «у нас есть контракт с испанцами на 1,1млрд. долларов». Но я не подписывал контракт. Это был всего лишь меморандум о намерениях. Gas Natural Fenosaоказалась под ударом. У них были проблемы с акциями и акционерами. Тем боле, что компания действительно не уполномочивала меня подписывать контракты. Мадридский офис сделал официальное заявление»,- рассказал Джорди Сарда Бонвеи

Комментируя эту ситуацию, эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский заявил, что этот “скандал порожден исключительно непрофессионализмом украинских властей… Пора уже научиться сначала сделать дело, а потом - PR-акцию».

LNG-терминал мощностью от 5 до 10 млрд. кубометров газа в год является существенным аргументом для разговора с Москвой. Сегодня мы просто обречены его построить.

По мнению эксперта Максима Градуса, для европейского рынка роль LNG будет расти из-за ряда причин. Этот рынок инфраструктурно готов к принятию значительных объемов (много терминалов). На европейский рынок пойдет LNG из США, а также то LNG, который сейчас покупает Япония, после того, как она возвратится к атомной энергетике. Украина должна быть частью Европейского энергетического рынка и быть в тренде, - пишет «Газета.UA».