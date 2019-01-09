Ценные бумаги компаний российского олигарха Дерипаски упали на фоне новостей о санкциях

Ранее председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали Минфин отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.

Акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подешевели на фоне новостей о предложении представителей Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.

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Бумаги «Русала» на Московской бирже утром дешевели на 3,1%,.ГДР En+ — на 5,3%. Ранее сегодня, 9 января, снижение было более сильным — акции «Русала» подешевели на 4,1%, ГДР En+ — на 7,5%, передает «Коммерсант».

Ранее председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали Минфин отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Конгрессмены хотят удостовериться, что такой шаг оправдан. Для этого они попросили министра финансов Стивена Мнучина встретиться с ними и ответить на вопросы.

Напомним, «Русал» и другие активы российского олигарха Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. Позднее власти США заявили о готовности снять санкции с компаний, если Дерипаска перестанет их контролировать.

19 декабря Минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «Евросибэнерго», поскольку Олег Дерипаска сократит свою долю в них. Сам бизнесмен остается под санкциями.