ТД Галподшипник начинает сотрудничество с итальянской компанией Chiorino

Также компания поставляет своим клиентам транспортерные ленты и ремни известных европейских компаний - итальянской Sampla (Megadyne Group) и испанской Esbelt.

В конце 2018 года украинская компания Галподшипник объявила о начале сотрудничества с итальянским производителем транспортерных лент и ремней - компанией Chiorino. ТД Галподшипник стал официальным дистрибьютором компании Chiorino и получил право на продвижение, продажу и дистрибуцию продукции этой компании на территории Украины.

Для украинских предприятий это означает дополнительный выбор и возможности для обслуживания и ремонта своего оборудования.

"Chiorino - это серьезный игрок рынка конвейерных лент и ремней с более чем столетней историей и мощным научно-исследовательским центром. И мы рады, что теперь наши клиенты, как и тысячи компаний по всему миру, будут иметь доступ к продукции этого производителя. Мы также не собираемся на этом останавливаться и скоро планируем анонсировать новые бренды в портфеле нашей компании", - рассказывает директор ТД Галподшипник Александр Тильман.

Помимо нового бренда Chiorino, компания Галподшипник уже давно поставляет своим клиентам транспортерные ленты и ремни известных европейских компаний - итальянской Sampla (Megadyne Group) и испанской Esbelt. Транспортерные ленты и ремни итальянского бренда Chiorino, в свою очередь, дополнят и расширят продуктовую линейку ТД Галподшипник.

СПРАВКА: ТД "Галподшипник" - мультибрендовая компания на рынке запчастей и комплектующих для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. Предприятие является официальным дистрибьютором мировых производителей: SKF, INA, FAG, NTN, SNR, TIMKEN, URB, ZKL, MPZ, KTR, KOYO, FLT, TMB, JZ, DYZV, OST, STOMIL SANOK, SAMPLA BELTING, OPTIBELT, GOODYEAR, MEGADYNE, RUBENA, EAGLEBURGMANN, REXNORD, RENOLD, FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (SIMRIT). А также представителем SAVA (SAVATECH), ESBELT, FENNER DRIVES, NSK, THK, MOLYKOTE, ERIKS. Головной офис находится в г. Львов, представительства в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе, Кропивницком, Виннице, Ровно и Черновцах.