На "теплые кредиты" в регионах уже выделено более 100 миллионов

Ожидается, что всего в текущем году объем финансирования всех местных программ превысит на 10% показатели 2018 года.

На региональные программы удешевления "теплых кредитов" в 2019 году выделено более 100 миллионов гривень, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

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"Из года в год местные власти в тесном сотрудничестве с Госэнергоэффективности все активнее оказывают поддержку населению и ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов - УНИАН) в утеплении домов. Так, местными органами власти выделено 106 миллионов гривень на реализацию почти 60 местных программ удешевления "теплых кредитов" в 2019 году. Это уже составляет 65% от общего объема финансирования программ в 2018 году", - говорится в сообщении.

Ожидается, что всего в текущем году объем финансирования всех местных программ превысит на 10% показатели 2018 года.

Как отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, в 2018 году была введена 171 местная программа удешевления "теплых кредитов", что на 10% больше, чем в 2017 году.

При этом на их реализацию было выделено 166 миллионов гривень, что на 30% превышает показатель 2017 года.

"Важно, что ответственность местной власти в помощи населению в вопросах энергоэффективности значительно возросла", - цитирует пресс-служба агентства Савчука.

По местным программам в прошлом году около 40 тысяч семей получили, кроме государственного, дополнительное возмещение по "теплым кредитам" на общую сумму около 135 миллионов гривень (в 2017 объем компенсации из местных бюджетов составил 72 миллиона гривень).

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению планирует запустить программу повышения энергоэффективности - "теплые" кредиты для промышленности за счет увеличения экологического налога за выбросы углекислого газа.