Тендер "Лисинчанскугля" выиграла фирма регионала-сепаратиста Дейча

ПАО "Лисичанскуголь" заключило соглашение с ООО "Подшипниксбыт" на приобретение подшипников на 1,96 млн грн. Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

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Как отмечается, приобретут подшипники различных видов - всего 102 наименования. Цены вопреки требованиям тендерного законодательства не обнародованы.

Основными владельцами "Подшипниксбыт" является Татьяна, Марина, Сергей и Владимир Дейчи. Последние двое являются сыновьями нардепа от Партии регионов Бориса Дейча, который в сентябре этого года принял участие в непризнанных миром выборах органов власти аннексированного Крыма.

"Я сегодня голосовал за лучший Крым", - заявил Дейч на избирательном участке.

Единственным конкурентом на торгах было киевское ООО "Метробудкомплект", основателем и директором которого является Игорь Лозовой, партнер бизнесмена Александра Козырева.

В 2011 году Татьяна Черновол сообщала, что Козырев входит в особую группировку, не связанную с крупными представителями бизнеса и политики того времени.

"Козырев Александр Владимирович вместе с нынешним директором "Гормашснабу" Андреем Остапко входит в группу менеджеров родственных между собой компаний, разветвляются в огромное дерево, корни которого - донецкие фирмы-предки: "Век ЛТД", "Век системс" и "Век oil". Средства - на офшоры, основные из которых - "Турителла корпорейшн", "Ондава инвестментс лимитед", "Максвил инвестментс лимитед". Эта группа компаний не является бизнесом ни Ахметова, ни Бойко, ни Иванющенко, ни Клюева, ни Азарова - ни одного ключевого представителя нынешней власти. Ветви этого баобаба касаются бизнеса депутатов Пригодского, Бахтеевой", – сообщала Черновол.

Напомним, Антон Пригодский был народным депутатом от Партии регионов в ВР VII созыва. Татьяна Бахтеева сегодня является членом парламентской фракции "Оппозиционного блока".