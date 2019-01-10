Кабмин создал стратегический правительственный комитет
13:15, 10 января 2019Разное
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Новый правительственный комитет займется разработкой стратегии развития отраслей в стране.
Новый комитет будет работать над стретегиями развития разных отраслей в стране / фото УНИАН
Кабинет министров Украины создал новый правительственный комитет, который будет разрабатывать стратегии развития различных отраслей в стране.
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Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.
"Принять постановление о создании комитета, поручив Минюсту вместе с Секретариатом Кабинета министров доработать его в недельный срок в соответствии с регламентными условиями и предложениями вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе и вице-премьера Геннадия Зубко", - сказал перед голосованием премьер-министр Владимир Гройсман.
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