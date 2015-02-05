В США и ЕС резко упали продажи водки

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Market Watch.

По информации издания европейцы и американцы стали чаще отдавать предпочтение виски, бурбону и текиле. В то же время, продажи водки до сих пор составляют четверть от общей суммы реализованных в США алкогольных напитков.

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Согласно данным исследования, проведенного аналитической компанией IWSR, общий спрос на водку вырос на 1.9%. В то же время общий спрос на крепкий алкоголь увеличился на 2,7%.