В Евросоюзе начали расследование против Nike

Еврокомиссия хочет выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами.

Еврокомиссия открыла углубленное расследование налогового режима, действующего в отношении Nike Inc в Нидерландах, предполагая, что он мог дать американскому производителю спортивной одежды и обуви незаконное и несправедливое преимущество над конкурентами.

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Согласно заявлению Еврокомиссии, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 годы вынесли пять налоговых заключений - два из них по-прежнему в силе, - определяющих метод расчета лицензионных платежей двум структурам Nike, базирующимся в Нидерландах, передает Рейтер.

Еврокомиссия, контролирующая соблюдение политики в области конкуренции в ЕС, сообщила, что на данном этапе предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, возможно, не отражают экономическую реальность.