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В Евросоюзе начали расследование против Nike

19:33, 10 января 2019
Разное
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ЕС расследует налогообложение Nike в Нидерландах / фото en.wikipedia.org

Еврокомиссия открыла углубленное расследование налогового режима, действующего в отношении Nike Inc в Нидерландах, предполагая, что он мог дать американскому производителю спортивной одежды и обуви незаконное и несправедливое преимущество над конкурентами.

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Согласно заявлению Еврокомиссии, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 годы вынесли пять налоговых заключений - два из них по-прежнему в силе, - определяющих метод расчета лицензионных платежей двум структурам Nike, базирующимся в Нидерландах, передает Рейтер.

Еврокомиссия, контролирующая соблюдение политики в области конкуренции в ЕС, сообщила, что на данном этапе предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, возможно, не отражают экономическую реальность.

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Теги: #Еврокомиссия#налогообложение