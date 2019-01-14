Кабмин уволил заместителя гендиректора "Украгролизинга" Процюка

Согласно распоряжению, Процюк уволен с должности по соглашению сторон.

Кабинет министров Украины уволил заместителя генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Александра Процюка.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 10 января №2-р, обнародованном на правительственном портале.

"Уволить Процюка Александра Викторовича с должности заместителя генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" по соглашению сторон", - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Кабмин назначил Андрея Билозира, сына народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Оксаны Билозир, исполняющим обязанности гендиректора "Украгролизинг".

В мае 2018 года Кабинет министров на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который были включены 26 объектов, в том числе "Украгролизинг". Позже этот список сократили до 23 предприятий.

Справка УНИАН. "Украгролизинг" продает сельскохозяйственную технику и оборудование для предприятий агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.