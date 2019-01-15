Гендиректором фармацевтической компании "Дарница" назначен Андрей Обризан

Своими основными задачами Андрей Обризан видит укрепление лидерства "Дарницы" на внутреннем рынке и налаживание партнерских связей с ведущими международными производителями.

Генеральным директором ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) назначен Андрей Обризан.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее Андрей Обризан руководил проектом международной компании со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария), разрабатывающей инновационные продукты в сферах здравоохранения, коммуникаций и безопасности. Новый топ-менеджер "Дарницы" также работал в ряде украинских и международных фармкомпаний, среди которых: Корпорация Артериум, Биофарма, TEVA / PGT Healthcare, RichterGedeon. Кроме того, он имеет девятилетний опыт работы в практической медицине.

Как отмечает пресс-служба, своими основными задачами на новой должности Андрей Обризан видит укрепление лидерства "Дарницы" на внутреннем рынке, налаживание партнерских связей с ведущими международными производителями, а также дополнение продуктового портфеля современными, эффективными и доступными лекарственными средствами.

"К нашей команде присоединился настоящий профессионал. Он имеет многогранный опыт не только в фармацевтике, но и в медицине, менеджменте, финансах, маркетинге, создании инновационных продуктов", - прокомментировал назначение Дмитрий Шимкив, председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Напомним: сам Шимкив вошел в руководство "Дарницы" в сентябре минувшего года. До этого он работал заместителем главы Администрации Президента Украины, а еще ранее – возглавлял украинское представительство корпорации Microsoft.

Прежний гендиректор ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Светлана Диденко займет должность члена наблюдательного совета компании, где сосредоточится на вопросах стратегического развития.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 миллиарда гривень, что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 миллиона гривень. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.