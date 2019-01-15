ГФС сообщила о выходе из строя одного из своих серверов

Неполадки в работе одного из серверов фискальной службы привели к временной невозможности оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме.

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила о выходе из строя одного из серверов Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в результате чего оформление таможенных деклараций в автоматическом режиме временно невозможно.

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"Сообщаем, что 15 января в 10 часов 15 минут вышел из строя один из серверов ЕАИС ГФС. Это привело, в том числе, к тому, что оформление таможенных деклараций типа ЕЕ (декларация с объемом данных, необходимым для пропуска товаров через таможенную границу Украины и доставки в таможенный орган назначения – УНИАН) в автоматическом режиме на центральном уровне временно невозможно", - сказано на сайте ГФС.

В связи с этим Фискальная служба рекомендует подавать электронные или бумажные декларации вышеупомянутого типа непосредственно в таможни ГФС.

"Об устранении аварийной ситуации будет сообщено дополнительно. Просим извинения за временные неудобства", - говорится с сообщении пресс-службы ГФС.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.